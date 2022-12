Luis F. Suárez: “Me dijeron que era candidato para dirigir a Venezuela, pero no hubo nada concreto”

El técnico antioqueño, que pasó por los seleccionados de Ecuador y Honduras, habló de la posibilidad de ponerse al frente del seleccionado venezolano. También habló del llamado del Cali.

Luis Fernando Suárez dialogó este miércoles con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre temas relacionados con su futuro. El técnico colombiano confirmó que no tuvo un ofrecimiento formal de la Selección de Venezuela, más allá de los rumores de prensa que surgieron tras la salida de Rafael Dudamel.

De igual manera, el antioqueño comentó que en algún momento tuvo ofertas de Cali y Delfín, de Ecuador.

Acá los apartes más importantes de la charla de Suárez con el espacio radial.

La oferta de Venezuela

“Después de la renuncia de Dudamel, me habían comentado que era yo una de las opciones para dirigir a Venezuela, pero una propuesta concreta no hubo. Me hablaron algo de que Maradona era el primer candidato para dirigir allí. Mi representante y yo, no volvimos a conversar sobre este tema".

Ofrecimientos de clubes

"Yo no tengo problema en dirigir un club, hubo propuesta de Cali y de Delfín, de Manta. De esas tres opciones me gusta el cargo de seleccionador, algo que no quiere decir que no descarto un club".

Capacitación de entrenadores

"Esa es una de las cosas que me ha gustado en los últimos tiempos, lo de las licencias, lo del tema de regularizarnos y que me hayan tenido en cuenta en ese tema es muy agradable. Estoy contento porque vamos a reconocernos como alguien dentro del fútbol colombiano. Los entrenadores en Colombia somos muy informales".

Mario Alberto Yepes

"Mario es inteligente y eso es de reconocer y llevarlo a la selección es importante (director deportivo de la FCF). Lo revelante es ordenarnos en el fútbol colombiano y en el fútbol amateur. Maturana quiso organizar el seleccionado, al igual que Reinaldo Rueda en las divisiones menores, pero ese proceso se perdió. Ojalá que volvamos a pensar que ese es el mejor camino, porque acá salen jugadores, pero salen, así como así. Aquí no hay bases y por eso es complicado conseguir algo en lo internacional".