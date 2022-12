"Luis Fernando Muriel puede dar más, es relevo generacional en la Selección Colombia"

Justo este jueves en su cumpleaños 29, GolCaracol.com habló con Agustín Garizabalo, quien descubrió al atacante y guió sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Luis Fernando Muriel, una de las figuras de la delantera colombiana, está celebrando su aniversario número 29 en plena cuarentena por el coronavirus, en Bérgamo, la ciudad donde es local el Atalanta y la más golpeada en territorio italiano.

Para celebrar su cumpleaños y recordar sus comienzos en el fútbol, en GolCaracol.com hablamos con Agustín Garizabalo, quien descubrió al talentoso delantero y lo llevó al Deportivo Cali.

El experimentado veedor de jugadores recordó acerca de los comienzos de Muriel, su vida y también opinó sobre las declaraciones del 'Tino' Asprilla, quien aseguró que "Muriel no es top, por su culpa".

¿Cómo conoció a Luis Fernando Muriel?

"A Muriel lo conocí cuando tenía 9 años, cuando jugaba para una escuela de Santo Tomás. Recuerdo que él siempre nos hacía goles cuando nos enfrentaba, un gordito que no participaba mucho, pero las pelotas que le quedaban las anotaba. Luis Fernando desde pequeño tuvo mucho talento. Recuerdo un partido que quedó 16-2 y él marcó 11 goles en pleno aguacero".

¿Recuerda cómo se dio el paso al Deportivo Cali?

"Muriel fue primero al Junior y estuvo cuatro años allá hasta que en un torneo sub16 llega el Deportivo Cali con el profesor Jorge Cruz y él se lo quería llevar para el Valle. En ese entonces aún Luis Fernando era jugador de Junior y también era muy indisciplinado con su comida. A los tres meses Junior le entregó sus derechos deportivos y luego de un torneo, en Medellín, enviamos para Cali a Muriel y a Hernán Pertuz. Recuerdo que lo recibió el profesor Cruz y ellos aprobaron su vinculación con el equipo".

¿Cómo era el entorno familiar de Muriel en ese entonces?

"La familia de Muriel es muy unida a pesar de tener dificultades económicas. Había días que Luis Fernando no tenía plata para los pasajes y nosotros lo ayudábamos para que llegara a entrenar. En esa época él vendía billetes de lotería y hacía otras cosas para rebuscarse el diario vivir".

¿Considera que Luis Fernando se fue muy pronto del fútbol colombiano?

"Lastimosamente en Colombia la mayoría de los jugadores pecan por irse muy temprano, porque hay mercado que los jala. Los equipos extranjeros se los llevan así no estén lo suficiente maduros en lo mental".

¿Qué opinión tiene acerca de las declaraciones de Faustino Asprilla contra Muriel?

"No sé que elementos de juicio tenga el ‘Tino’ para emitir ese concepto. Desde la distancia pierdo contacto con los jugadores ya cuando pasan a otro nivel. No conozco cómo sea su desarrollo y cómo está viviendo actualmente. Entiendo que Asprilla, con seguridad, tendrá los argumentos para decir lo que dijo. Yo no me atrevería a desmentirlo o a decir que está mal".

¿Cree que aún Muriel puede dar más de su fútbol?

"Sí claro. Muriel hace parte del relevo generacional de la Selección Colombia. Por ejemplo, Santos Borré es llamado para reemplazar a Teófilo; Duván Zapata a Falcao y Luis Fernando a Adrián Ramos".