“Luis Fernando no estaba metido en ese cuento”, padre de Muriel sobre riña callejera

En las últimas horas se conoció un video en redes sociales en donde se ve a un grupo de personas que pelean el pasado 25 de diciembre y en donde el delantero de la Selección quedó grabado.

¡BOCHORNOSO! Luis Fernando Muriel involucrado en pelea callejara en Santo Tomas. Hubo dos heridos. https://t.co/z0l2XtsQw6 — FutbolData ⚽ (@data_futbol) December 27, 2017

Las fiestas de fin de año le dejaron un trago amargo a Luis Fernando Muriel, el ariete cafetero que se encuentra al servicio del Sevilla, de España.

Precisamente, se conoció un video en donde quedó consignada una pelea entre personas que departían en una calle de Santo Tomás, Atlántico, con unos caballistas, entre los que se encontraba Muriel.

“Yo no estaba por ahí, pero me cuentan los policías que estaban con Luis Fernando que había una cabalgata, que él estaba en su caballo, que pasó por ahí y a un grupo de muchachos que estaba en la cabalgata comenzaron a molestarle los caballos, pero no a Luis Fernando, a otros muchachos, la pelea era con otros. Pero su hermano, Luis Alberto (Muriel) como que estaba apartando y otro muchacho lo golpeó y Luis Fernando quería sacar a Luis Alberto de ahí”, señaló Luis Muriel, padre del deportista al diario ‘El Heraldo’.

El progenitor del ariete indicó que “las malas lenguas y la envidia dicen cosas que no son”, al mismo tiempo que recordó que Muriel se bajó de su caballo para tomarse fotos con las personas, cuando ocurrió el lamentable hecho que empañó los días de descanso del delantero del Sevilla.

El mismo diario barranquillero había publicado una extensa entrevista con Muriel este miércoles, en la que el futbolista había explicado el hecho, pero posteriormente fue retirada de su sitio web.