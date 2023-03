Luis Figo: "Mis favoritos a ganar la Champions League son el Manchester City y el Bayern Múnich"

Luis Figo, exjugador portugués del Real Madrid y Barcelona, declaró este miércoles que sus equipos "favoritos" para ganar la Liga de Campeones esta temporada son el Manchester City y el Bayern de Múnich aunque admitió que con el Real Madrid "hay que contar siempre".

Figo, ganador de una Liga de Campeones con el Real Madrid, dio su punto de vista sobre cómo está viendo esta temporada la Liga de Campeones.

"En la Champions, con el Real Madrid siempre hay que contar, pero mi favorito está entre el Manchester City y el Bayern de Múnich. El Inter de Milán lo tiene un poco más complicado y en mi nivel de favoritismo está un poco inferior", dijo Figo, durante la presentación de la nueva edición del Campus Vicente Del Bosque, que volverá a celebrarse en la localidad mallorquina de Calviá.

El exjugador portugués destacó la figura de Vicente Del Bosque, al que tuvo como entrenador en su etapa en el Real Madrid y al que acompañó en la presentación de su campus patrocinado por el Banco Santander.

"No lo conocía y mis años de trabajo junto a él me dieron a conocer una persona única. Es una persona a la que tengo un gran respeto y admiración, a la que me une amistad y fue de las personas que más me ayudo en la integración de cambio de club y ciudad", confesó.

"Le estaré agradecido para siempre por los valores que transmite. Le deseo siempre lo mejor porque le estimo mucho", apuntó Figo, que analizó el momento social que vive el fútbol con la irrupción de otros espectáculos que le pueden hacer competencia.

"El fútbol siempre depende de los ciclos y tenemos que cuidarlo. Hay que fomentar que las generaciones lo vean y no tengan otras tentaciones y otras cosas para ver. Tenemos que trabajar para atraer a nuevas generaciones. Los valores siempre están ahí y hay que fomentar la oportunidad de que todos tengan acceso", señaló.

Figo no quiso opinar en profundidad sobre el llamado caso Negreira y aseguró que "con el tiempo se verá la veracidad de lo sucedido".

"Vienen a la luz muchas cosas del pasado y habrá que ver las consecuencias para bien del fútbol. Muchas veces lo que es querer ganar no tiene que ver con el fútbol. El fútbol no deja de ser un deporte, el más bonito que hay, pero es consecuencia de las decisiones de la gente", concluyó.