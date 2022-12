Luis Figo, otro que tuvo problemas con Mancini: “Una de las personas que más me humilló”

El exfutbolista portugués contó que no la pasó bien en el Inter de Milán, porque el técnico italiano no lo trató bien y hasta lo hizo sentir mal.

Roberto Mancini ha protagonizado algunas malas relaciones con varios jugadores, entre esos Carlos Tévez y Mario Balotelli. Sin embargo, esta vez fue Luis Figo el que señaló que el estratega italiano no lo trató nada bien.

“Al principio tuve una buena experiencia en el Inter; luego, tuve una mala experiencia con él. Muy mala a nivel humano, Mancini fue una de las personas que más me humilló en mi carrera. Sufrí. Ya no tenía 20 años, tenía 34 o 35 años. Y tuve que vivir situaciones que no debería haber vivido”, dijo el portugués en una entrevista con Fabio Cannavaro, en declaraciones recogidas por ‘Marca’.

Además, Figo afirmó que el técnico italiano planeó varias situaciones incómodas para que él se enojara.

“Aquello no era cuestión de jugar menos o más, a los 34 años ya sabes que eso puede pasar. Mandarte a calentar 85 minutos y jugar solo tres para ver si explotas... eso no es normal. Faltó respeto y educación. Nuestra relación no fue la misma”, concluyó.

