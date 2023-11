Luis Manuel Díaz 'rompió' el silencio y explicó la razones de su secuestro, la travesía y más

El rescate de Luis Manuel Díaz en las últimas horas ha generado gran repercusión en el país y en el fútbol mundial. Sin embargo, no fue hasta este viernes que el mismo papá de Luis Díaz tomó la palabra y se refirió a lo que fue toda su experiencia como secuestrado por el ELN.

En charla para Caracol Televisión, Luis Manuel tocó temas como las razones de su secuestro, lo que viene para él de ahora en adelante y su travesía en esta compleja experiencia, de la que él mismo describe como agotadora y exhaustiva.

“Yo pienso que este es un gran paso para que la paz en Colombia sea todo un éxito y todas aquellas personas que estén secuestradas, tengan la oportunidad de ser libres y estar con sus familias en todo Colombia”, indicó inicialmente Luis Manuel Díaz para Caracol Televisión, haciendo evidente su alegría por nuevamente compartir con sus familiares, después de días de secuestro.

No obstante, pese a la compleja situación vivida a manos del ELN, el papá de Luis Díaz se mostró firme y contundente en su decisión, de si seguir viviendo o no en La Guajira: “Mis aspiraciones son seguir en mi pueblo porque aquí tengo a toda mi familia, tengo a mi padre, además tengo enterrada a mi madre, parte de mi familia y mis abuelitos y mis primos; toda la familia en general está aquí en Barranca”.

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, tras ser rescatado de su secuestro. Foto: AFP.

*Otras declaraciones:

¿Se siente seguro de ahora en adelante en Barrancas?

“Creo que por el respaldo que me ha brindado el gobierno en estos días, confío y tengo fe de que la seguridad me va a dar para estar acá en Barrancas”.

¿Qué le decía el ELN durante su tiempo como secuestrado?

“Tranquilidad, que estuviera tranquilo porque a mí no me iba a pasar nada, sabiendo que era una persona humilde, muy querida en mi pueblo por la labor que hago, que iban a hacer todo lo posible por que tenga la libertad pronto. La verdad lo vi, lo viví y lo sentí que ellos hicieron todo lo posible para que yo estuviera libre con toda mi familia y que Colombia esté tranquila, también que en Europa mi hijo también lo estuviera y gracias a Dios, aquí estoy”.

¿Por qué se dio su secuestro?

“La verdad todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro porque entre ellos se decían que no tenían problemas familiares con nadie, además todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, de sacrificio, con fe y esperanza, además de tener un futuro bien bonito, pero en realidad no hay motivo para mi secuestro, no tengo el conocimiento porque no lo hay”.

¿Cómo fueron esos días como secuestrado?

“Mucha cabalgata, bastante dura, muchas montañas, bastante lluvia y demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi doce días sin dormir a pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo”.

¿Cuál fue esa primera impresión al reencontrarse con la libertad?

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar a Valledupar ya libre de todo tropiezo porque pienso que es así, tuve la oportunidad de saludar a Luis Díaz antes de su partido de fútbol con el Liverpool y estaba contento feliz porque ya estaba con mi familia, con mi esposa, con mi hijo y la suegra de Luis junto a mi yerno, nuestros amigos de confianza y algunas personas que nos acompañaran y me dijeron que siguiera adelante porque las cosas no terminan aquí y que tuviera mucha fortaleza para recuperarme de todo lo que ha pasado”.

¿Qué pasará con la escuela en Barrancas?

“Que la escuela y la fundación en ningún momento ha pasado por mi mente que este sea el final, ahora es cuando más hay que hacer esfuerzo para esta, que no es mi escuela ni mi fundación, sino del pueblo y del país, para que siga y se continúe trabajando como lo veníamos haciendo anteriormente”.