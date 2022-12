Luis Suárez: "Las estadísticas me avalan, creo que estoy a la altura para renovar con Barcelona"

El delantero uruguayo afirmó además que se siente motivado para superar el récord (está a cuatro goles) que tiene Kubala, quien es el cuarto máximo goleador del cuadro catalán.

Luis Suárez, quien finaliza contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021, expresó su deseo de seguir vistiendo de azulgrana y se mostró convencido de que llegará a un acuerdo de renovación con el club catalán.

"Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y, a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto", afirmó en una entrevista al Diario Sport.

A sus 32 años, Suárez ya se ha convertido, con 190 goles, en el cuarto máximo realizador de la historia del Barça.

Esta solo a cinco tantos de superar a Kubala (194), algo que confía en hacer esta misma temporada. "Siempre dije que los retos personales se tienen que dejar a un lado, pero en este caso, cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala y meterse ahí (en el podio de los goleadores del club), te sientes muy orgulloso", manifestó.

Tras disfrutar de las vacaciones navideñas en su país, el internacional charrúa regresará este jueves a los entrenamientos con el Barcelona para preparar el derbi del próximo sábado ante el Espanyol, en el RCDE Stadium.

Suárez advierte de que "los derbis son siempre difíciles" y no se fía de la condición de colista del conjunto blanquiazul: "Ellos están en una situación delicada pero, por el nivel y la calidad de sus jugadores, no se merecen estar donde se encuentran ahora".