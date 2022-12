Luis Suárez va por más: quiere estar con Uruguay en el Mundial de Qatar 2022

El delantero 'charrúa' que actúa en el Barcelona aseguró que su meta actual con su seleccionado es llegar a la cita orbital. Además, aseguró que apenas no de el máximo en el club español y en el combinado nacional, dará un paso al costado.

Luis Suárez, de 32 años, dijo estar "convencido" de que podrá estar con Uruguay en el Mundial de Catar 2022 y asegura que el día que deba dejar el Barcelona "no será una decisión sencilla".

En entrevista exclusiva con el suplemento Ovación del diario uruguayo El País de este miércoles, el "Pistolero", máximo anotador histórico del combinado celeste dijo que su "meta" actual es el próximo Mundial.

"Mi meta está en llegar, pero siempre y cuando me sienta capacitado para ayudar a la selección y no ser un estorbo o un compromiso", disparó. "Las ganas van a estar siempre, pero lo que verdaderamente importa es que tenga el nivel para hacerlo", sostuvo el 9 del Barcelona.

"Hoy creo que puedo llegar sin problemas, quizás con un nivel para pelear el puesto", sostuvo uno de los cuatro goleadores históricos del club catalán quien dijo que sería parte de la selección de Oscar Tabárez aunque no fuera titular.

"Cuando me de cuenta (de) que no puedo dar el máximo, que ya no soy el mismo, daré un paso al costado" pero "mientras me sienta fuerte física y mentalmente me van a tener siempre a tope (al máximo)", resumió.

Sobre su futuro dijo: "lo que viene (después) seguramente no será una decisión sencilla, más bien es muy complicada, porque hay que estar muy seguro".

Confesó que habló con el también seleccionado Nicolás Lodeiro sobre la MLS estadounidense y no descartó en el futuro retornar a Nacional de su país, donde saltó a la fama.

"Le dije que me gustaba el país y también la Liga, pero hoy no puedo decir nada. Es más, en un futuro quizás pueda volver a Uruguay, porque nunca descarté esa posibilidad", reflexionó.

"Soy Luis Suárez porque Nacional fue mi segunda casa, me dio de comer, me protegió, me proyectó. Hoy no puedo asegurar ni descartar ninguna posibilidad porque en el fútbol nunca se sabe", concluyó.