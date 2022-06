Lujosa fotografía: Andrés Llinás posó junto a una de las estrellas del fútbol mundial en Cartagena

Millonarios piensa en lo que será el segundo semestre del 2022, luego de no lograr el objetivo de ser campeón en la primera parte del año, se prepara para lo que viene, donde tendrá los retos de la Liga y Copa Colombia. Así, los jugadores continúan en vacaciones y regresarán a pretemporada el 23 de junio en la ciudad de Bogotá.

Andrés Llinás, defensor de Millonarios, se encuentra en la calurosa ciudad Cartagena de Indias y tuvo la oportunidad de encontrarse con el futbolista Kevin De Bruyne, una de las estrellas del Manchester City y del fútbol mundial.

El jugador bogotano aprovechó y publicó una fotografía en sus redes sociales donde se pueden ver a ambos futbolistas posando y en modo vacaciones.

Hace unos días se vio también al jugador de la selección ecuatoriana Gonzalo Plata junto a De Bruyne en las Playas de Cholón, un sitio muy cercano a Cartagena.

Vea a Andrés Llinás junto a Kevin De Bruyne

¿Cuáles son los números de Andrés Llinás con Millonarios en este 2022?

Andrés Llinás acumula una cantidad de 2283 minutos jugados en el 2022 vistiendo la camiseta del conjunto ‘Embajador’, en las siguientes competiciones:

Copa Libertadores, 180 minutos (2 partidos)

Liga del Fútbol Colombiano 1923 minutos (22 partidos)

Copa Colombia 180 minutos (2 partidos)