Luka Modric, el favorito de Míchel Salgado para quedarse con los premios 'The Best de la FIFA' El exfutbolista Míchel Salgado apostó, en declaraciones a Efe, por Luka Modric como ganador del premio a mejor jugador en los premios 'The Best' de la FIFA y apuntó a Isco Alarcón como un futuro vencedor del galardón.