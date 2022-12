Luka Modric, ganador del premio The Best como el mejor jugador del 2018

El medicoampista croata y del Real Madrid fue escogido este lunes, en Londres, como el mejor futbolista, por encima de Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

Luka Modric conquistó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugador por encima del portugués Cristiano Ronaldo.

El croata se impuso en la votación a Cristiano y al egipcio Mohamed Salah y levantó el trofeo por primera vez, rompiendo la tiranía del astro luso, que se había llevado este premio las dos veces que se ha entregado desde su creación en 2016.

El croata, de 33 años y subcampeón del mundo este verano con Croacia, recibió el premio de manos de Gianni Infantino en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall.

"El premio no es solo mío, es también de mis compañeros del Real Madrid y Croacia, de mis entrenadores, y de toda esa gente sin la que no sería posible. También quiero dar las gracias a mi familia, sin su apoyo no sería quién soy, son mi 'The Best'. También me acuerdo del equipo que en 1998 quedaron terceros, fue mi inspiración. Ojalá que también seamos una inspiración para las próximas generaciones", explicó Modric.

