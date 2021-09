Luka Modric y Mario Mandzukic, dos líderes de la selección croata que tuvieron su 'encontrón'

El pasado viernes, el jugador croata Mario Mandzukic anunció que se retira del fútbol a sus 35 años y ahora salió a la luz un hecho que pocos conocían.

El delantero tuvo una gran trayectoria, en la que destacó en clubes como el Bayern Munich, la Juventus y el Atlético de Madrid. Además de ser internacional con la selección de Croacia, donde compartió equipo con Luka Modric.

A raíz de su retiro, en su país recordaron una anécdota contada por el mediocampista del Real Madrid en su autobiografía, titulada ‘Mi Partido’, en la que explica por qué estuvieron distanciados.

“En una visita a Islandia, cuando peleábamos para ir al Mundial de Brasil, me encontré con Mandzukic frente al ascensor del hotel. ‘Vamos, Mario, hoy vamos duro’, le dije, ya que muchas veces los jugadores se animan entre sí en los entrenamientos o antes del partido. Mandzukic, sin embargo, me sorprendió con su reacción: ‘Mírate a ti mismo, déjame’. Me pareció que se trataba de un disgusto momentáneo”, escribe Modric en su libro, en un fragmento recuperado por el diario ‘Vecernji’ de Croacia.

El comentario de Mandzukic provocó un malentendido que se prolongó durante varios años, en los que los futbolistas no mediaban palabra.

“Estuvimos en contacto constante hasta entonces. Luego se hizo el silencio, la relación se enfrió. Si hubiera tenido la sabiduría de ahora lo habría aclarado de inmediato o, en el peor de los casos, en la siguiente concentración de la selección nacional. Francamente, estaba equivocado, pero no quería dar el primer paso. Obviamente tampoco él”, recuerda el capitán del seleccionado croata.

El problema entre los dos futbolistas se resolvió en el momento adecuado, tiempo antes de la Copa Mundial de Rusia 2018.

“Esperé el momento adecuado e inicié la conversación. Quería decirle cuánto lamentaba que ya no tuviéramos una relación cercana. Me interesaba saber la razón por la que nos habíamos estado comunicando exclusivamente de manera fría durante más de tres años. Hablamos abiertamente y vimos que el problema surgió de la nada. ‘No me enfurecí contigo. Pensé que estabas enfurruñado conmigo’"

Croacia tuvo una gran participación en el Mundial de Rusia, donde quedó subcampeona, derrotada por Francia, con un gran aporte de ambos jugadores durante el torneo.