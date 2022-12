Macnelly Torres: “En los convocados para el Mundial 2014 hubo gente que no tenía nada que ver”

El actual jugador de Alianza Petrolera rememoró varios pasajes de su carrera deportiva, entre ellos, su ausencia en la cita orbital de Brasil 2014, campeonato en el que no fue convocado.

Por medio de un Instagram live, el mediocampista Macnelly Torres habló para la hinchada de Atlético Nacional y rememoró buenos momentos con el ‘verde de la montaña’, además de su paso por Selección Colombia.

Publicidad

A través de la cuenta del aficionado ‘verdolaga’ Felipe Muñoz se dio la conversación entre él y el volante barranquillero de 35 años.

Vea a continuación varios de los pasajes de la entrevista:

* Jorge Luis Pinto

“Es un entrenador con la disciplina marcada, pensaba que los jugadores eran de esos de los tiempos de los 70 y de los 80, pero lastimosamente esa mentalidad le iba en contra porque a veces no creía en los jugadores. Pero con él tengo palabras de agradecimiento porque siempre creyó en mí”.

Publicidad

* Partido de Boca Juniors vs. Cúcuta

“Un partido raro, porque uno no sabe cómo los termina perdiendo, pero yo soy de los que pienso que era el Cúcuta que nadie conocía, contra el Boca de muchos títulos, pero fue un partido que queda como experiencia”.

Publicidad

Franco Arizala: “Nos quitaron la motivación, en México dejaron a 400 futbolistas sin trabajo”

* Inicio de la era Juan Carlos Osorio en Nacional

“Nosotros éramos de lo que le creíamos bastante a Osorio, dentro de la planificación de él, las cosas siempre se hablan y se acuerdan. Dentro de los pronósticos siempre estaban los resultados malos”.

* Final contra Santa Fe en 2013

Publicidad

“Ese día fue espectacular, porque veníamos haciendo un buen proceso, era muestra de una metodología nueva que se estaba implementado (rotaciones) en el club, y esa vez ganamos bien, pero teníamos que la convicción de ganar y así se hizo” (triunfo global 0-2 y victoria en Bogotá).

* Sentimiento de jugar en Nacional

Publicidad

“Ese no es club que es para todo el mundo, sino que es un club que te exige cosas diferentes para triunfar”

* Amistad con René Higuita

“El ‘loco’ René para mí es un ídolo, lo veo como ídolo porque lo que compartí con el como persona en Arabia, él me presento mi casa en Arabia y ahí empezamos una amistad muy bonita”.

* Ausencia con Colombia en el Mundial Brasil 2014

Publicidad

“La verdad yo todavía no encuentro la explicación del porqué me dejaron por fuera del Mundial, uno no encuentra explicación, de los 23 jugadores habían de todas las circunstancias en Brasil, al final fueron jugadores que nunca estuvieron en partidos de Eliminatorias. No hubo mucha coherencia. Pero de resto hubo gente que no tiene nada que ver. Pero no tengo nada contra ellos, pero hicieron méritos para ir al Mundial”.

Óscar Córdoba: “Me llegó una oferta del Tottenham, pero en Boca me dijeron que ofrecían poco”

Publicidad

* En 2016, Peñarol nos dio como favoritos en la Libertadores

“Yo siento que ellos se vieron tan superados, ellos vieron que un equipo colombiano los paseó de esa amanera como Nacional lo hizo, por eso ellos decían que no había equipo en Sudamérica que le ganara a Nacional”

* Cuartos de final contra Rosario Central

“Lo de Rosario. Nosotros dentro del grupo sabíamos que era la llave mas brava, nosotros lo hablamos así dentro del grupo, y efectivamente fue así. Era un equipo competitivo, un equipo bravo. Pero al final todos se dieron cuenta de la manera de cómo pasamos. Allá fue duro, y acá en Medellín, con un penal inventado, parecía que nos querían sacar, pero sacamos la jerarquía, buen juego, estábamos muy completos y se dio lo que todos saben”.

Publicidad

* Anécdota con Diego Lugano, de Sao Paulo

“Ellos venían un poco ofendidos con nosotros. El tipo me tiro un da patada a partir, me le paro, y me dijo que te voy a romper todo, yo le dije que ellos ya eran los que estaban perdidos, a mí llegó a defenderme Sebas Pérez, que ese no le pega a nadie”.

Publicidad

* Final de Libertadores

“En la final de Libertadores una anécdota es que meten a Diego Arias al final del partido, entra y a cuatro minutos de ganar comienza y quiere jugar para adelante, perdemos el balón y se ganó los insultos de todos. Claro, pero después nos abrazamos y celebramos”.

* Su era con Nacional

“Yo siento que soy uno de los grandes de Nacional, no sé la historia de Cueto, hasta de Alexis, pero siento que estoy en la historia del ‘verde’ y eso me hace feliz”.

Publicidad