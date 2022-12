Mandaron a callar a la hermana de Cristiano Ronaldo: “Los familiares no tienen que ser comentaristas”

Ilaria D’Amico, esposa de Gianluigi Buffon, se expresó tras la publicación de Elma Aveiro y dijo que es de la “vieja escuela” y no usa las redes sociales para esas cosas.

Tras la derrota de Juventus en la final de la Copa de Italia a manos de Nápoles, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, se manifestó duramente en redes sociales.

Publicidad

"¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros … No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey", fueron las palabras de la hermana del portugués.

Así, la que salió a responderle fue la esposa del experimentado arquero italiano, Gianluigi Buffon, Ilaria D'Amico, quien se mostró en desacuerdo con el reclamo de Aveiro en redes.

¿Se complica la llegada de Lautaro Martínez al Barcelona? Así están las negociaciones

“Pertenezco a la vieja escuela, por lo que los familiares, hermanos y esposas no usan las redes sociales, porque muy a menudo son esposos o hermanos para no apreciarlo. Si fuera un jugador de fútbol, ​​me gustaría expresar mis pensamientos, pero no es que me encantaría tanto que Gigi o mi madre escribieron para mí. Los miembros de la familia no tienen que convertirse en comentaristas", fueron las declaraciones de la presentadora, que recogió el medio ‘Golssip’.

Publicidad

Hay que recordar que otra de las cosas que surgió después de la derrota de los dirigidos por Maurizio Sarri es que Cristiano Ronaldo habría puesto como condición ganar un título para continuar la próxima temporada en el club.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.