‘Manga’ Escobar: “A la mayoría de jóvenes les gustaría tener la vida que tengo yo, así les duela”

El vallecaucano habló este sábado con el programa ‘La Red’ y se refirió a las polémicas que han rondado su carrera como futbolista profesional.

Andrés ‘Manga’ Escobar, quien en la actualidad hace parte del Cúcuta, dijo que reconoce sus equivocaciones, pero no está de acuerdo con que siempre lo recuerden por lo malo.

Publicidad

“Soy muy consciente de las cosas que han pasado a lo largo de mi carrera, me he equivocado como se ha equivocado cualquier persona del mundo. Cuando cometí ese tipo de errores estaba con 26, 27 años y pienso que he pagado por esos errores”, aseguró Escobar.

“Lo que pasó en Tolima fue un episodio muy complejo, ese fue un día que estaba mal de la cabeza y lo hice todo mal. Salí, me fui de joda, me paró la Policía. Yo era señalado por lo malo”, agregó.

Cabe recordar que en 2018, cuando el atacante vallecaucano jugaba para el Tolima, la Policía lo paró mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El extécnico Gabriel Ochoa Uribe se recupera satisfactoriamente, afirmó su familia

Publicidad

De igual manera, Escobar recordó cuando fue visto en una fiesta con Juan Guillermo ‘El Carachito’ Domínguez, compañero en Millonarios, un día después de haber sido eliminados del campeonato.

“En vacaciones la mayoría de jugadores salimos, entonces la gente me critica porque ya tenía antecedentes y me señalaron a mí. Son cosas que uno aprende a manejar. No he hecho nada que dé cárcel”, expresó.

Publicidad

Por último, ‘Manga’ dijo que hay personas que no quieren ver a la gente triunfar en la vida y están atentos a un resbalón para caerle y criticarlo por las cosas que hace.

“A la mayoría de jóvenes en Colombia les gustaría tener la vida que tengo yo, así les duela. Nosotros los jugadores somos envidiados porque muy jóvenes tenemos el futuro resuelto”.

Reviva toda la entrevista

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.