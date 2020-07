Manuel Neuer y su competencia con Ter Stegen: “Soy el mejor, aunque ya no tengo 17 años”

Manuel Neuer es claro y concreto cada vez que le preguntan por su competencia con Marc-André Ter Stegen.

"¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años”, fue la respuesta del arquero del Bayern Múnich, en una entrevista con la revista ’11 Freunde’.

Y es que tanto Neuer y Ter Stegen vienen siendo tema siempre en la selección de Alemania, ya que el del Barcelona viene teniendo temporadas fenomenales, y es más joven.

El arquero el Bayern Múnich ya tiene 34 años y a pesar de eso en su combinado patrio sigue siendo el titular, algo que genera debate en su país.

