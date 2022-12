Marcelo Gallardo: “Las intenciones de seguir en River Plate están, pero depende de las energías”

El técnico del equipo ‘millonario’ habló de su futuro en el club, y dijo que estar dirigiendo es algo que “exige y desgasta”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, jugó al despiste con su continuidad al frente del equipo y, aunque dijo que "no pone en duda" seguir, también apuntó que el cargo "exige y desgasta", la intención la tiene, pero las "energías cuentan".

Gallardo, que ha ganado dos Copas Libertadores con el equipo porteño, la última en Madrid, habló sobre su continuidad al frente de River Plate.

"Más allá del contrato firmado hasta 2021, el presidente Rodolfo D'Onofrio sabe que las intenciones están, pero depende de las energías. Esto exige y desgasta", dijo Gallardo, que reconoció que ganar deja "momentos de mucha satisfacción, pero después hay que seguir exigiendo y sostenerse".

"Si en esa ida y vuelta considero que seguimos estando preparados lo haré. Me siento bien. River significa muchas cosas, pero también es algo que demanda y exige. Esa reflexión la hago todos los años y no pongo en duda mi continuidad. Después veremos cómo seguimos y si seguimos todos alineados no hay por qué cambiar, pero necesito tener la seguridad", concluyó Gallardo, que ofreció una conferencia de prensa por la noche en Madrid.

