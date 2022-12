Mario Alberto Yepes: “Me tuvieron de hijo anulándome goles válidos contra Brasil”

Una conversación entretenida fue la que sostuvo el exfutbolista con Iván Ramiro Córdoba. Ambos fueron líderes de la Selección Colombia en la defensa y con sus seguidores de Instagram recordaron historias del fútbol.

Por medio de un Instagram live, Mario Yepes e Iván Córdoba rememoraron este lunes sus épocas de futbolistas profesionales, las veces que jugaron en contra y el histórico hecho del que fueron protagonistas con la Selección Colombia: el título de Copa América 2001.

El antioqueño y el vallecaucano respondieron preguntas de los aficionados que siguieron la transmisión en vivo y, contaron unas divertidas anécdotas, que solo viven en el interior de un equipo de fútbol.

* Las delanteras más complicadas

“Ese partido fue jodido, jugar contra Chile, en Santiago, en las Eliminatorias a Corea y Japón 2002; solo el que ha jugado allá sabe de qué hablo. Esos partidos de eliminatorias son finales. Alla jugamos contra Iván Zamorano y Marcelo Salas. Solamente ganamos con un gol de Jairo el ‘Tigre’ Castillo”: Córdoba.

* Delanteros de otras selecciones que recuerdan

“Nos tocaron muchos. Nos tocaron Ronaldo, Ronaldinho, Batistuta, Crespo, Zamorano, Salas, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Messi, Saturnino Cardozo; todas las selecciones sudamericanas han tenido jugadores complicados”: Yepes.

* Un partido difícil en Eliminatorias

“Por figuras y por talento, contra Brasil (rumbo a Alemania 2006), cuando te anularon el primer gol (anotación invalidada a Yepes). Kaká, Rivaldo, Ronaldinho, Rivaldo, en el banco tenían a Adriano, Ze Roberto, un equipazo. Se logró sacar un empate (0-0), que donde no me anulen el gol ganamos, fijo. Pero es que contra Brasil me tuvieron de hijo anulándome goles contra ellos (además del Mundial 2014)”: Yepes.

* Primer partido juntos

“El primer partido que jugamos juntos fue en un sudamericano Sub-20, donde Iván jugaba de lateral derecho, eso fue en un sudamericano en Bolivia”: Córdoba.

* Partido en contra

“Nos enfrentamos en un partido que mucha gente no recuerda. Antes del Mundial del 1998, Colombia jugó unos partidos amistosos, donde jugué mi primer partido con la Selección de mayores e Iván jugó con San Lorenzo. El partido fue en Bogotá”: Yepes.

* Partido en contra en clubes

“Ese partido que jugamos Chievo – Inter, en 2009, el técnico hace la charla y sabe la relación que tenemos de amistad y me pone a marcar a Mario, “usted es su amigo, usted lo conoce y él no puede tocar el balón”. En ese equipo (Inter) uno se ganaba el puesto en cada partido. Me acuerdo, en el primer tiro de esquina cabeceaste y al palo, yo me quería esconder, al siguiente me tocó marcarte otra vez, y te pegué; pero no fue un puño”: Córdoba.

* Anécdota en Selección Colombia

“Un día estábamos jugando un partido contra Ecuador, en Bogotá, jugando nuestro amigo el ‘Tin’ Delgado. Era un jugador muy alto, entonces él jugaba por el lado de Iván, cada que buscaban un balón alto ambos saltaban y eso sonaba TAN, TAN. Yo le dije venga ‘Tin’, venga para juegue por acá porque si no va a salir golpeado y así fue”: Yepes.

* Primer recuerdo de la Copa América 2001

“La Copa América se dio en un contexto difícil, entrenamos un par de días sin saber si la Copa se iba a hacer o no. Yo me fui a hacer pretemporada con River Plate y tocó viaja directo a Colombia a trabajar para construir esa gran Copa”: Córdoba.

* Recuerdo de Mario Yepes en 2001

“Yo me quedo con el ambiente de la gente. Recuerdo jugar la primera ronda en Barranquilla, luego de los cuartos de final en Armenia, y allí, cuando llegamos al aeropuerto, hasta el hotel nos demoramos dos horas, cuando normalmente uno se demoraba 10 minutos. Todo en pro y todo un país unido por un objetivo”.

* Recuerdo de Iván Córdoba en 2001

“¿Cagado? Mucho, es poquito, con decirte que en la noche anterior yo no dormí, esperando a que llegara el partido”.

* Gol del título colombiano

“Yo cabeceé el balón, ni siquiera vi, cabeceé con la parte de atrás, y cuando miro que la red se mueve dijo que fue gol. Por la cabeza se le pasan a uno muchas cosas… Yo era como si viera las caras de las personas y les veía la alegría. Yo me tiro y celebramos todos juntos, en un momento yo no respiraba, no se acuerdan que yo estaba quejándome debajo de todos”, dijo Córdoba.

* El episodio antes de la final de la Copa 2001

“Me acuerdo en la final de la Copa América, antes de jugar la final contra México. En la charla 'Pacho' (Maturana), la había puesto a las 2 de la tarde. Yo me confié que él había puesto la alarma, y él se confió que yo la había puesto. Llegamos tarde, no mucho, 10 minutos tarde. Los dos capitanes llegando tarde”: Yepes.

Los dos futbolistas con rico pasado en la Selección Colombia dejaron en claro que volverán a tener un reencuentro en Instagram live, para hablar de lo sucedido en la Copa Confederaciones del 2003.

