Mario Balotelli, polémico: “No quiero arriesgarme a enfermar por entretener a alguien”

El atacante italiano se refirió al Coronavirus y pidió que se suspenda la Serie A debido al aumento de las personas infectadas con el virus. ¿Será escuchada su petición?

Mario Balotelli, actualmente en el Brescia, se manifestó en sus redes sociales sobre el Coronavirus en Italia y dejó ver que no está de acuerdo con que se juegue la Serie A.

Publicidad

“Me gusta el fútbol, más que a ustedes, pero jugar significa viajar en bus, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas”, escribió Balotelli en su cuenta de Instagram.

Se pasaron de cariñosos: el beso que se dieron Diego Maradona y Carlos Tévez, en La Bombonera

“Ya no veo a mis hijos por este maldito virus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mí”, agregó.

Por último, pidió que se le dé prioridad a la salud antes que a cualquier cosa y dejó una polémica frase.

Publicidad

“Paremos, la salud en lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juguemos con la salud”, finalizó el jugador.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.