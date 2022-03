Mario Balotelli: "Si es por calidad para jugar, no tengo nada que envidiarle a Messi y a Cristiano"

Hablar de Mario Balotelli es referirse a un jugador que ganó en algún momento de su carrera reconocimiento, pero que después de un tiempo se habló más de sus polémicas y de sus acciones fuera de las canchas, que en realidad de lo estrictamente futbolístico.

En las últimas horas se publicó una entrevista a fondo con el italiano, que ahora juega en Turquía, y en uno de los interrogantes se le indagó sobre su opinión de los mejores del mundo en su profesión recientemente.

Publicidad

"Perdí algunas oportunidades para estar a ese nivel, pero estoy seguro que mi calidad está al mismo nivel que la de Messi y Cristiano, pero, dejé pasar ciertas oportunidades", expresó Balotelli en la nota con 'The Athletic'.

El atacante prosiguió y comentó que "Ahora mismo no puedo decir que sea tan buen como Cristiano porque Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar, nadie se puede comparar".

Publicidad

El nacido en Palermo no deja atrás esa confianza en sí mismo. Así complementó que "no te puedes comparar, nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarle a Messi y a Cristiano, siendo sincero".

Balotelli en un tono reflexivo también le dio un vistazo a una mala decisión personal, que lo afectó en su carrera. "Mi mayor error fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy bien temporada y media en el Milan, pero después, tuve problemas. Ahora ya soy mayor, pero sabía que no tenía que haberme ido del City en ese momento", finalizó.

Publicidad

¿En qué equipos ha jugado Mario Balotelli?

A sus 31 años, Balotelli tiene en su hoja de vida pasos por clubes como: Inter de Milán, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza, Marsella, Brescia, Monza y en la actualidad en el Adana Demirspor, de Turquía.