Mario Yepes no pierde la voz de mando: “Milan debería mirar si Ibrahimovic está bien físicamente”

El excapitán de la Selección Colombia habló de todo. Su paso por el fútbol italiano, especialmente en el equipo ‘rossonero’, el papel de líder que tuvo en el combinado ‘tricolor’, su experiencia como entrenador y su futuro próximo.

Mario Alberto Yepes es sinónimo de liderazgo y, a pesar de estar alejado del fútbol, no ha perdido esa voz de mando que tanto lo caracterizó. Por eso, con toda la experiencia que logró consolidar a lo largo de su carrera es autoridad para opinar sobre la actualidad del Milan, una de las camisetas más importantes que vistió y donde estuvo durante tres temporadas.

El exdefensor le concedió una entrevista al medio italiano ‘calciomercato.com’, en la que habló de su experiencia en el club ‘rossonero’; donde compartió vestuario con el sueco Zlatan Ibrahimovic, hoy con posibilidad de regresar a Milan.

El significado de jugar en Milan: “Desde pequeño fui seguidor del club. Siempre soñé jugar ahí. Llegué a un equipo diferente, muy maduro y que había ganado bastante. Teníamos una gran motivación en todas las sesiones de entrenamiento, queríamos convertirnos en campeones de Italia. Siempre logramos los objetivos que nos propusimos, el primer año fue realmente especial para victoria del campeonato".

Su relación con Ibrahimovic: “Es un jugador muy fuerte que llegó conmigo ese año. Es un jugador especial, con él siempre hemos tuvimos una gran afinidad, una relación muy agradable y sincera. Era alguien decisivo para la victoria. No solo fue importante para mí sino para todo el equipo”.

El posible regreso de Ibrahimovic al Milan: "Sin duda es un gran jugador, pero tenemos que ver cómo está en el aspecto físico y motivador. Han pasado años desde que compartimos juntos. Siempre quiere ganar. Este es mi pensamiento. Si quieres saber si puede dar mucho más a este Milan, entonces es una pregunta que debe hacerse a la gerencia actual que seguramente sabe perfectamente cuál es su condición física".

Los discursos motivadores en la Selección Colombia: "No sabía que estaban haciendo el video. Alguien grabó sin avisarme, luego, cuando salió, fue difícil detenerlo. Siempre puse mi cara por el equipo, los jugadores sudamericanos tenemos este sentimiento fuerte por la Selección. Siempre pronuncié este discurso antes de cada juego, no solo en los importantes. Esto es lo que intenté hacer en Chievo, Milán y Colombia; este deseo de hacer las cosas con amor, entrenar bien, el deseo de hacer todo eso posible que se pueda".

El uso de celulares en el vestuario: "En mi momento estaban prohibidos, todo estaba prohibido en el vestuario. Ahora no he jugado durante 4 años y no sé la dinámica del vestuario actual. Todo este respeto por el vestuario por parte de los jugadores que ya habían ganado tanto. Respeto por los tiempos, respeto por el entrenador. Todos vieron esta línea y quisieron seguirla".

Su experiencia como entrenador: "Comencé y pasé un año aquí en Colombia. También tenía algo para continuar. Me estoy acostumbrando a estar en Colombia nuevamente, haciendo cosas que no hice antes de dejar de jugar y lo veremos más tarde. Ahora estamos haciendo cursos de actualización aquí y veremos si habrá una oportunidad de regresar a Europa de otra forma”.

Posibilidad de dirigir al Milan: “Los tres años allá fueron fantásticos. Se portaron muy bien conmigo. Siempre tuve todas las demostraciones de afecto y el recuerdo que tengo es de una familia. Uno siempre piensa bien en su familia y, por lo tanto, volver a casa siempre es positivo. Habrá tiempo para pensar en eso. Espero ir pronto para encontrar a todos los fanáticos que han sido especiales conmigo”.

