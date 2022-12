Mario Yepes y el túnel de le hizo Juan Román Riquelme: "Nunca fui de reacciones violentas"

El pasado 24 de mayo se cumplieron veinte años de esa acción, durante un partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Los 'xeneizes' ganaron 3-0 y eliminaron a su eterno rival.

Este jueves el que se refirió al famoso 'caño' que le hizo Juan Román Riquelme fue el colombiano Mario Alberto Yepes, quien se encuentra en la ciudad de Cali pasando la cuarentena por la llegada del coronavirus.

Yepes se refirió de ese hecho, que es bastante recordado en Argentina por la rivalidad histórica entre Boca Juniors y River Plate.

"Fue algo del partido, es más folclore de la gente. Y si eso agrada, no hay problema, no lo veo mal. Lo único que pensé en ese momento era que quedábamos afuera de la copa y teníamos equipo para llegar a la final", le dijo el vallecaucano a 'Fox Sports'.

"No lo tomé como una gastada. En todo caso, hubiera reaccionado de otra manera, aunque nunca fui de reacciones violentas. No me afecta para nada", agregó Yepes, quien no entró en polémicas nunca, ni siquiera en una acción en la que ganó la habilidad de Riquelme.

