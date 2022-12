Mario Yepes y el túnel que le hizo Juan Román Riquelme, una jugada recordada 20 años después

Este domingo se cumplieron dos décadas del triunfo 3-0 de Boca Juniors sobre River Plate, la eliminación de los 'millonarios' de Copa Libertadores y esa acción con el colombiano de protagonista.

El diario 'Clarín' de Argentina rememoró ese clásico entre los dos equipos más importantes del país y con reconocimiento internacional. Ese 24 de mayo de 2000, Boca eliminó a River, pasó a semifinales de Copa Libertadores y sus hinchas vivieron una inolvidable noche.

Sin embargo, el mismo diario y desde el propio titular trajó a colación otro episodio que quedó grabado y que tuvo a un colombiano como centro de atención y hasta de las burlas, que aún con el paso de los años se mantienen.

'El Patrón' Bermúdez y otros históricos de Boca, destacados en el cumpleaños 80 de La Bombonera

"El 2 a 0 a diez minutos del final rompió todo. Se fue expulsado Gustavo Lombardi y entonces apareció la genialidad de Riquelme para terminar de derrumbar el espíritu de River. En la mitad de la cancha. de espaldas, asfixiado por la marca de Mario Yepes, el Diez dibujó uno de los mejores lujos de la historia. “Siempre digo que tiene más mérito Yepes que yo. Cualquier jugador me hubiese pegado una patada y él me siguió hasta el córner y no me hizo nada. Eso es mucho más de hombre que haber tirado ese caño”, fue la reflexión de Román sobre esa jugada", recordó el medio argentino.

"Fue una expresión de arte con el pie derecho y una pelota número 5. Claro: todo lo improvisó en milésimas de segundo. Desde ese día nacieron tatuajes, fotos, todo tipo de indumentaria, nombres artísticos, merchandising, una escultura", agregó 'Clarín'.

