Marquinhos, el jugador del PSG al que le aburre manejar su Ferrari y lo usa muy poco

Marquinhos , defensa y referente del PSG de Francia, reveló que prefiere tomar un taxi que ir en su Ferrari de más de 190.000 euros y que el automóvil lo tiene lo tiene como un recordatorio como éxito a su carrera deportiva.

En diálogo con 'So Foot', revista francesa, el defensor brasileño reveló que "lo compré cuando llegué al PSG, pero es cierto que lo uso muy poco. No me gusta conducir, me aburre. Sé que hay algunos a los que les gusta salir por su cuenta, pero no es así".

"El Ferrari lo saco solo con familiares o amigos. Me gusta que lo aprovechemos todos juntos", añadió Marquinhos sobre el Ferrari de referencia 458 Italia.

Finalmente, contó la historia del día cuando logró adquirir el auto deportivo. "El día que lo compré fue histórico. Con las llaves de Ferrari en la mano, me dije a mí mismo: '¡Esto es todo, lo hiciste!'".