Martha L. Toro: “Stephanie Frappart tuvo la madurez y la capacidad para llevar bien el partido”

La exárbitro colombiana, comentó sus sensaciones sobre la actuación de la árbitro francesa en la Supercopa de Europa, de sus vivencias, y sobre la oportunidad que tuvo al dirigir en el fútbol profesional colombiano.

Martha Liliana Toro, exjuez colombiana, dialogó este jueves con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y dio su análisis sobre la actuación de la francesa Stephanie Frappart en la final de la Supercopa de Europa que ganó Liverpool.

Así aseguró que la francesa tuvo una buena actuación en la final continental y se enorgullece de que haya un crecimiento tanto en el fútbol femenino, como en el aumento de las mujeres árbitros.

Con respecto a la actuación en la final de la francesa comento que: “Para mí fue excelente, tuvo un buen partido, de 10 puntos y más por lo que representó el partido de ayer. Tenía las condiciones necesarias para ese reto. Yo estaba tranquila porque había visto unos partidos de ella y la vi con capacidades para pitar una final de ese tamaño”.

Por otra parte, se refirió al penalti dudoso señalado por la juez para el empate de Chelsea en el tiempo extra. “En el penalti ella está bien ubicada, tuvo la certeza y la seguridad para decretarlo a pesar de la duda con el VAR. Yo creo que es una de las virtudes que tenemos, ella tiene la madurez necesaria y con los partidos anteriores tenía mucha capacidad para llevar bien el partido” aseveró Toro.

Acerca del crecimiento del número de jueces mujeres en Colombia, mencionó: “Actualmente hay mujeres árbitros que tienen muchas capacidades, la cuestión es porque hay futbol femenino y masculino y no tenemos las árbitros para cubrir todos esos torneos. Lo importante es el apoyo incondicional de la comisión arbitral para, en un futuro, estar en el rentado colombiano de hombres"

Sobre su actuación en el fútbol colombiano, Marta Liliana Toro que: “pues cuando dirigí un partido en el fútbol profesional ya tenía recorrido, ya había tenido la oportunidad de pitar en varias categorías. Muchos de los jugadores que pasaron por el fútbol aficionado ya los había dirigido” afirmó.

Por último, sobre su relación en la cancha con algunos jugadores y técnicos la arbitro mencionó que: “Mayer Cándelo en algunos partidos a veces me molestaba, pero entonces a la medida que uno es serio, se va ganando uno el respeto de los demás. Al ‘Tino’ Asprilla tuve la oportunidad de dirigirle cuando estuvo en el Cortulúa, es un gran profesional y persona. Realmente no llevo la cuenta de los que he expulsado, pero recuerdo que al único técnico que expulsé fue al profesor Oscar Héctor Quintabani”.