Martín Arzuaga cambió los terrenos del fútbol por los de la política: “Cuento con el aval de la gente”

El exdelantero del Junior y la Selección Colombia participará en las próximas elecciones como candidato al Concejo de Barranquilla. “Mi intención es trabajar por los más necesitados y los deportistas”, asegura.

Martín Arzuaga colgó los guayos en 2017 pero solo hasta diciembre del año pasado realizó su partido de despedida, vestido con los colores del Junior y acompañado por los amigos que le dejó el fútbol, como Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Miguel Ángel Borja y Omar Pérez, entre otros.

En ese juego, que le puso fin a 17 años de carrera como goleador en equipos de Colombia y el exterior, lo acompañaron en buen número los seguidores del conjunto ‘tiburón’.

“Ser técnico es una posibilidad, por mi carácter y personalidad. Además, tengo vivencias y errores que puedo canalizar y llegarle mejor a la persona. También hay otros proyectos por ahí que están ligados al fútbol”, respondía Arzuaga por entonces, cuando era consultado por su futuro inmediato.

Sin embargo, siete meses después de aquel partido en el estadio Roberto Meléndez, al 'Torito’ de Becerril lo picó 'el bichito' de la política y decidió presentarse como candidato al Concejo de Barranquilla.

“Juguemos en equipo” y “Juego limpio” son los lemas de campaña con los que el exfutbolista quiere obtener una curul, según dice, para trabajar por los deportistas y la gente más necesitada de la capital atlanticense.

GolCaracol.com habló este lunes con el otrora atacante del Junior, la Selección Colombia, y Rosario Central, de Argentina, quien vive por estos días una experiencia muy diferente a cuando vestía de cortos e inflaba las redes del país.

¿Por qué le dio por participar en política?

“En mi casa siempre han sido políticos, solo que yo me incliné por el deporte, por el fútbol en sí. Esta idea nació de conversaciones con amigos que vieron en mí a una persona idónea, comprometida, porque uno ha vivido en carne propia las dificultades que se nos presentan a los deportistas en todas las disciplinas. Y bueno, viendo esa coyuntura, decidimos hacer el ejercicio, creo que vamos bien porque la gente se ha ido manifestando y mostrando ese cariño incondicional”.

¿Qué quiere hacer si llega al Concejo?

“Mi intención es trabajar por los más necesitados, por los más vulnerables y por todos esos deportistas que hoy en día siguen pasando dificultades. A mí me tocó de no tener plata pa’ los pasajes, pa’ la comida, y queremos hacer un trabajo honrado de la mano de ellos. No quiero que pasen por lo que yo viví”.

¿Por qué debe votar la gente por Martín Arzuaga?

“He sido una persona de compromisos, de responsabilidades, de presión. Si bien esto es totalmente diferente al fútbol, tengo lo más importante: un corazón que no le hace daño a nadie, que no piensa en estrategias malévolas, simplemente me refugio en los que me quieren y me van a acompañar. Cuento con el aval más importante que es el de la gente”.

¿Cómo está llevando a cabo su campaña?

“No pienso invertir $2.000 millones pa’ dárselos a la gente y después desangrar el erario, esa no es la consigna mía. Lo que vemos es que se gastan una millonada y al que le compraron el voto, va a pedir y le responden ‘si ya te di lo que te correspondía a ti’. Le roban la esperanza a la gente y eso es lo que más deprime”.

¿Qué le han dicho sus excompañeros del fútbol?

“Me han apoyado. Cuando veo los videos en televisión y ellos hablan bien de mí, eso me llena el alma. Si fui buen deportista o no, eso es respetable. Pero me enorgullece que mis compañeros hablen positivamente de mí. “Este ‘man’ hacía esto por los muchachos”, “este ‘man’ siempre fue solidario”, dicen. Ellos saben de mi sentir y mi compromiso con Barranquilla”.