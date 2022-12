Martín Braithwaite: "La gente vio mi fichaje como emergencia para el Barcelona"

La última adquisición del equipo 'culé' confesó en una entrevista cómo se dio su traspaso express desde el Leganés y lo que pudo percibir en el tiempo que jugó, antes de la para por el coronavirus.

El delantero danés Martin Braithwaite, fichaje sorpresa del Barça en febrero, afirma en una entrevista con AFP haber recurrido a su fortaleza mental, forjada durante una enfermedad infantil para llegar a un gran club y tratar de buscar su sitio.

Su llegada al Barça fuera de las ventanas de traspaso por una lesión de larga duración sorprendió a todos. ¿Cómo se gestó?

"Oí que se interesaban por mí y que había una posibilidad de que ficharan a un jugador fuera de fechas de mercado. Unos días antes de firmar, recibimos la oferta y ahí me dije: 'Ok, parece serio, parece que va a ocurrir'. Era muy emocionante, pero necesitaba seguir concentrado en el Leganés. Luchábamos por salir del descenso y habría sido una falta de respeto hacia el club tener la cabeza en el Barça. Por eso no se lo dije a nadie hasta unos días antes de la firma".

Ni siquiera a su mujer...

"Se figuraba algo porque recibía muchas llamadas... Pero sólo lo supo tres días antes de la firma. Y ni siquiera se enteró por mí. Salió en los medios, así que tuve que decirle: 'vamos a sentarnos, tenemos que hablar'. Por la tarde, toda la familia me llamó para saber si era cierto".

Llegó al Barça muy decidido... ¿de dónde saca esa fortaleza mental?

"creo que empezó cuando me rompí la pierna a los 18 años (jugaba entonces en Esbjerg, en Dinamarca). Fue duro. Me planteé muchas cosas, leí muchos libros. Me di cuenta de que ya era un futbolista profesional, pero que no respetaba al niño que era, que soñaba con llegar lo más lejos posible. Me prometí trabajar duro y empecé a escribir en cuadernos mis objetivos personales y profesionales, mis sueños. Esa lesión, al final, fue una bendición".

¿Conserva esos cuadernos?

"¡Sí! Los releo de vez en cuando, hay cosas que había olvidado. Cuando fiché por el Toulouse (2013-2017), estaba en una habitación de hotel. Agarré mi cuaderno porque quería escribir nuevos objetivos y encontré una página escrita 3 o 4 años antes. Había marcado 'Toulouse' como uno de los clubes donde quería jugar. Eso me reafirma en la idea de que si visualizas lo que quieres, al final todo puede pasar. También escribí que quería jugar en uno de las clubes más grandes del mundo..."

¿A sus 28 años, su fuerza mental procede también de su enfermedad de Perthes (necrosis de la cabeza del fémur) que sufrió de joven?

"Sí. Estuve en una silla de ruedas durante dos años, de los 5 a los 7 años. No tengo muchos recuerdos de esa época, pero me acuerdo que estaba triste. Recuerdo la mirada de la gente, me hacía sentir diferente".

Tras su llegada, su entendimiento con Lionel Messi ha dado la sensación de ser inmediato.

"Fue natural, pero bueno, no es tan difícil jugar con Messi: Corres y él te encontrará. ¡No tengo ningún mérito en eso!"

¿Cómo reaccionó el Leganés a su traspaso?

"Fueron fantásticos. Entendieron mi elección. Me dijeron que si hubieran estado en mi lugar, habrían hecho lo mismo. Después se sintieron perjudicados por la norma (de los traspasos fuera de mercado por lesiones de larga duración), y los comprendo. Perdieron un jugador importante y no pudieron fichar, cuando ya estaban en una situación delicada".

¿La "regla Braithwaite" debería ser abolida?

"Creo que deberían cambiarla, sí".

Su llegada al Barça ha sido a menudo presentada como un fichaje de emergencia...

"La gente lo ve así, sí. Pero la gente no sabe que, desde hace años, me imaginaba jugando en un gran club y que lo doy todo para alcanzar ese sueño. No es una coincidencia. Ahora estoy en el Barça, he firmado por cuatro años y veo mi futuro aquí, me veo ganando títulos aquí".

