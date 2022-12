Materazzi no se olvida de Zidane: “En cualquier cancha se oyen cosas peores de lo que le dije”

El exdefensor italiano volvió a hablar sobre el suceso que se dio en plena final del Mundial Alemania 2006 y que terminó en la expulsión del hoy técnico del Real Madrid, en su último partido como profesional.

El último título mundial de la Selección de Italia siempre será recordado por la icónica escena de Zinedine Zidane dándole un cabezazo a Marco Materazzi. El francés vio la roja y tuvo que abandonar el campo mientras dejaba atrás a la copa que levantó en 1998.

Publicidad

Desde ahí han sido muchas las versiones sobre las palabras que le dijo el exdefensor italiano al hoy técnico del Real Madrid. Y si bien los protagonistas hasta ahora no han revelado lo que se dijeron exactamente, Materazzi rememoró lo sucedido.

Franco Arizala: “Nos quitaron la motivación, en México dejaron a 400 futbolistas sin trabajo”

"A Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier cancha de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre", aseguró el italiano en redes sociales.

De esta manera, Materazzi se defendió de lo acontecido y además reprochó a quienes lo criticaron, especialmente si, según él, son de su país. "Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos".

Publicidad

“Siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate", concluyó.

Filipe Luís no se guardó nada: “Real Madrid tiene a los árbitros comprados hasta en Play”