Matías Pisano, el creativo del América que estuvo cerca de jugar con Zlatan Ibrahimovic

El volante argentino del registro del América de Cali concedió una entrevista con una emisora de su país y dejó en claro objetivos que tiene entre ceja y ceja en su carrera.

Mientras que pasa la cuarentena por la llegada del coronavirus, Matías Pisano dedicó un espacio para atender una llamada desde su natal Argentina.

Publicidad

Edwin Cardona: "El sueño de volver a Boca Juniors sigue intacto, algún día Dios me pone allá"

Y el volante de creación habló de sus sueños a mediano plazo. Así dijo, en charla con 'Radio Mitre, que: "me encantaría jugar en Boca, por mi familia que es toda hincha de Boca y por tratarse de uno de los clubes más grandes de la Argentina".

Pisano reveló igualmente que estuvo cerca de llegar a Los Ángeles Galaxy. "Me hubiese gustado que me dirija Guillermo y compartir un vestuario con Zlatan Ibrahimovic, estuve cerca el año pasado, pero finalmente no se pudo dar porque eligieron a Pavón", dijo.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.