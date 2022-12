Mauricio 'Chicho' Serna habló de todo: su amistad con Riquelme y las elecciones de Boca

El exfutbolista comentó en entrevista para el medio argentino ‘Olé’ sus razones por las que apoyó al oficialismo y no a la terna de la leyenda ‘xeneize', al igual que sus sentimientos hacia el equipo argentino.

Mauricio ‘Chicho’ Serna no se guardó nada al hablar de uno de los equipos en donde militó, Boca Juniors. El colombiano se refirió a varios temas sobre el cuadro ‘xeneize’.

Publicidad

Entre ellos el que más tocó estuvo en su amistad con Juan Román Riquelme, exjugador ‘xeneize’, la cual tuvo que enfrentar en las elecciones del club realizadas el 8 de diciembre.

“Cuando Román tomó la decisión de unirse a la terna opositora, ya nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil competir. Si yo hubiese tomado la decisión de bajarme creo que no hubiese sido acorde a mis pensamientos, soy un hombre de palabra”, comentó el exjugador.

A Junior no le cuadran las cuentas con Corinthians por Víctor Cantillo: quieren el doble de lo que ofrecen

Asimismo, dio su opinión de ver a Riquelme como vicepresidente segundo de Boca: “Lo asumió como sabemos que es él, con toda la responsabilidad. Me parece que es de gran importancia que haya ido al sorteo de la CONMEBOL donde fue condecorado. Román siempre ha demostrado (no sólo al decirlo) su amor por Boca y lo hincha que es. Indudablemente siempre va a hacer lo mejor para el club”.

Publicidad

Además, habló de su compatriota Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien tendrá un papel fundamental en la parte deportiva del equipo y a su vez comentó si le gustaría estar trabajar con el cuadro argentino: “Si nos toca estar bienvenido sea y si no nos toca estar también vamos a estar haciendo fuerza porque Boca está por encima de todos nosotros”.

Por último, ‘Chicho’ comentó lo que debería se debería cambiar en Boca: “No sé. No me compete a mí como hincha de Boca dar un consejo. Hasta ahí no llego. Yo llego con mi pasión y estoy convencido que todas las decisiones que se tomen van a ser pensadas para el bien de Boca”.

Publicidad