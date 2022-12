Mauricio Isla le dijo que no a Riquelme: “Me llamó tres veces para ir a Boca Juniors”

El lateral derecho chileno del Fenerbahce, de Turquía, sin embargo, no descartó vestir la camiseta del equipo ‘xeneize’ en futuro. ¿A quién no le gustaría jugar en Boca?, afirmó.

Mauricio Isla aseguró este jueves que fue tentado por Juan Román Riquelme para jugar con Boca Juniors, pero que desestimó la propuesta por querer cumplir su contrato.

"Me llamó él directamente por teléfono. Imagínate que me sonó el teléfono y me dice: 'Hola, soy Román'. Cuando pregunté qué Román, me contestó: 'Sí, Riquelme'. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'. Me dijo que iban a hacer todo lo posible para traerme en enero, pero tuve que decirle que quería cumplir mi contrato con Fenerbahce", le contó Isla desde Turquía al ‘Canal del Fútbol de Chile’.

"Estamos peleando cosas importantes y viviendo un buen momento. Le agradecí, pero además le expliqué que sería difícil que Fenerbahce me deje salir y además, no me gusta irme en enero en medio de la temporada. Quiero cumplir mi contrato", agregó.

Por último, el futbolista chileno, de 31 años, aseguró que no descarta en un futuro poder vestir la camiseta del equipo ‘xeneize’.

"No lo descarto a futuro, pero hoy estoy cien por ciento concentrado en Fenerbahce", concluyó.

