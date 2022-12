Mauro Icardi: "No me siento importante en la Selección Argentina"

El delantero del Inter, de Italia, habló este viernes de sus sensaciones en el seleccionado argentino. Además, se confirmó que el próximo martes jugará frente a Colombia, en New Jersey.

"No me siento importante en este grupo porque no demostré nada todavía. Para ser importante tengo que hacer goles y ganarme el respeto del grupo". Esas fueron las palabras del atacante Mauro Icardi, quien hace parte de la Selección de Argentina que fue convocada por el técnico encargado Lionel Scaloni para los preparatorios frente a Guatemala y Argentina.

Lea acá: Juan Carlos Osorio sí tiene una cláusula de salida de la Selección Paraguay

Aunque Icardi no jugará frente a los guatemaltecos, según el diario 'Clarín' reaparecerá el próximo martes 11 de septiembre para el duelo con el seleccionado colombiano.

"No me pregunto por qué no estuve en el Mundial. En casa lo sufrí mucho pero ahora quiero cambiar el pasado y pensar en el presente y en el futuro", agregó el atacante a 'TyC Sports'.



Lea acá: Gustavo Alfaro: "Nadie de la Federación de Colombia se comunicó conmigo"

"Cuando llegan cosas negativas no les hago mucho caso. Y más por cómo es el fútbol y el periodismo en Argentina, que se reciben muchas críticas por cualquier cosa", finalizó Mauco Icardi este viernes.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados