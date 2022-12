Maxi López, acusado de racismo en Brasil: “Fue el jugador más estúpido contra el que jugué”

Es la segunda vez que el delantero argentino está en problemas por este motivo. En 2009 estuvo detenido en una comisaria luego de que presuntamente hubiera llamado ‘mono’ a un futbolista de Cruzeiro.

La grave acusación que recibió Maxi López fue por parte del defensor de Botafogo, Marcelo Benevenuto, quien aseguró que durante un partido en el que le tocó marcarlo, el atacante lo llamó “negro de mierda”.

Publicidad

“Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces, pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda”, señaló el brasileño en charla con ‘Canal do TF, Tudo sobre o Glorioso’.

Positivo para coronavirus en la Premier, tras test realizado en el Tottenham de Dávinson Sánchez

El hecho se dio en la Copa Río, el año pasado, cuando López vestía la camiseta de Vasco Da Gama. “Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces”.

“No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: ‘Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado’", finalizó Benevenuto.

Publicidad