Maxi López: “Cuando Mauro Icardi está entrenado, Wanda Nara me llama por teléfono”

El delantero del Vasco da Gama dio unas fuertes declaraciones sobre la relación su exesposa, y señaló que pone obstáculos para que no pueda ver a sus hijos.

La novela sin fin de Maxi López y Wanda Nara sumó un capítulo más, con unas fuertes declaraciones del delantero argentino del Vasco da Gama.

En una entrevista, el futbolista acusó a la actual esposa de Mauro Icardi de que "intenta romper todo, para ella es todo un juego, pero yo trato de no entrar en esa, yo constantemente me acoplo a los planes de Icardi y Wanda, pero ella siempre intenta bloquear la relación que tengo con mis hijos".

López en charla con ‘Radio La Red’, de Argentina no se guardó nada y resaltó que "cuando su marido está entrenando, ella me llama por teléfono, pero yo prefiero no entrar en ese juego porque está todo mal. No sé qué tiene en la cabeza, confunde a mis hijos todo el tiempo".

El delantero también señaló que "yo tenía que pasar fin de año con mis hijos y no quería darme a los nenes. Me pidió que entre a su casa y yo no quería. No sé cuál es el objetivo que pretende y lo que quiere generar. En el momento que no me permite ver a mis hijos no cumple con el rol de madre", concluyó Maxi López.

