Mayer Candelo: “Lillo es lo máximo, es una lástima no haberlo tenido más tiempo en Millonarios”

El exmediocampista y hoy técnico, habló sobre su experiencia con el entrenador español, quien está a un paso de ser el próximo asistente técnico de Pep Guardiola en Manchester City.

Mayer Candelo nunca lo ha negado: “Juan Manuel Lillo es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mis 22 años de carrera”, así lo ha dicho y así se lo dijo en la charla que sostuvo con GolCaracol.com.

Tras conocerse que el extécnico de Millonarios y Nacional está a un paso de llegar nada más y nada menos que al Manchester City de la mano de Pep Guardiola, uno de sus mayores defensores, Candelo, quien justamente fue dirigido en el ‘embajador’ por Lillo, no ocultó su felicidad por este paso en la carrera de quien considera su “pequeño gigante”.

“Lillo es lo máximo, es una lástima no haberlo tenido más tiempo en Millonarios. Habló todos los días con él. Hoy (viernes) lo hicimos y me pone contento todo lo bueno que le pueda pasar porque se lo merece. Nos queremos mucho y estamos pendientes de lo que le pasa a cada uno”, señaló.

Pero el extécnico de Cortuluá no paró en elogios y continúo afirmando que “Es extraordinario, como yo le digo: es mi pequeño gigante. Un tipo con un conocimiento y una inteligencia que hace que todos aprendan mucho”.

Justamente por eso, Candelo reveló que ya tenía todo listo para seguir fortaleciendo sus conocimientos como entrenador, de la mano de Lillo, luego de su paso por el cuadro vallecaucano.

“Yo soy un novato como técnico, pero los 22 años de carrera son los que me han puesto a dirigir. Igual hay que seguir aprendiendo, por eso tenía todo listo para ir a visitarlo en febrero a España, pero pasó esto de la pandemia. Ya había comprado tiquetes y él me iba a acercar para que los clubes y otros entrenadores me abrieran las puertas”, afirmó.

Al final, rememoró esos días que compartieron conocimiento y vestuario en Millonarios (2014), donde su paso no estuvo acompañado por los resultados, el talón de Aquiles de este técnico español.

“Vivimos muy buenos momentos. Era un aprendizaje constante. Él y su grupo técnico son unas personas que están abiertas al dialogo y se preocupan como nadie en la parte humana del jugador”, concluyó.

