McGregor se mete en el fútbol: no reparo en elogios para Cristiano y advirtió a Ibrahimovic

☘️@UFC megastar @TheNotoriousMMA billionaire struts his way through a chat on:



🔝“Phenomenal” @Cristiano

😰Players fearing Roy Keane

✨@paulpogba & @MarcusRashford dazzling

💪@Ibra_official being football's Conor McGregor



Go on, knock yourself out 🥊👇

🗣️https://t.co/3pmYykjn85 pic.twitter.com/2LxGLP1js0