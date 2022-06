"Me arruinó la vida": habla la mujer que acusa a Sebastián Villa de abuso sexual en Argentina

En 'TN Todo Noticias', medio de Argentina, se viene anunciando en las redes sociales una entrevista exclusiva con Rocío Tamara, quien fue la mujer que denunció a Sebastián Villa , jugador de Boca Juniors, por supuesto abuso sexual y tentativa de homicidio.

Este hecho ha estado en la agenda de los principales medios argentinos, que han estado al tanto de las investigaciones del caso y ahora se viene la primera declaración de la afectada.

"Fue algo terrible, fue muy chocante para mí, él me 'hirió' en todos los sentidos. Después de lo sucedido, me dolía todo, el vientre especialmente, me dolía al caminar, yo estaba sin poder contarle a nadie lo sucedido", inició la argentina.

Tamara siguió y dio más detalles de lo sucedido. "Me fui al médico por los dolores, antes de entrar a la consulta estaba muy nerviosa, muy presionada, del entorno de él (Sebastián Villa) me llamaban los del entorno, con amenazas. Yo les dije que iba a ir al médico, él también lo sabía. La médica me dijo que realmente no era normal lo que tenía y agregó que la persona con las que estas, te violó. Yo tenía signos de abuso. En la revisión médica había un poco de sangrado. Él me arruinó la vida".

Esto es solamente un adelanto, porque para las horas de la noche se viene anunciando la entrevista completa con Tamara, quien se vio afectada y compungida en dicha entrevista.

ADELANTO DE TELENOCHE | Habla la mujer que denunció a Sebastián Villa por violación: “Me arruinó la vida”https://t.co/liTE0QKpV5 pic.twitter.com/hFNePtfF1S — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 13, 2022

