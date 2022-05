"Me dijo 'profe, soy colombiano'": inesperada revelación sobre Alexander Domínguez da de qué hablar

La Selección de Ecuador ha sido tendencia en los últimos días, con la polémica provocada con la denuncia en contra de Byron Castillo, por posibles irregularidades en su registro de nacimiento, donde se demanda que el jugador es colombiano.

El actual portero de Ecuador, Alexander Domínguez, en los comienzos de su carrera, fue sancionado por seis meses en consecuencia del mismo motivo, ya que no tenía sus papeles de nacionalización en orden, siendo de origen colombiano.

Dicha situación la contó Claudio Borghi, quien fue entrenador del portero ecuatoriano en su etapa en Liga de Quito, afirmando que Domínguez fue el que le confesó su verdadera nacionalidad cuando viajó a Colombia.

"A mí me pasó con Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano. Siendo yo el entrenador de Liga de Quito, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel, lo que me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo 'profe, yo soy colombiano'", aseguró Borghi para 'TNT Sports'.

"Es más, después al revisar sus antecedentes vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, por lo que solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez", concluyó.