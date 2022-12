“Me ofrecieron 500 mil pesetas para sacar del partido a Ronaldinho, pero luego me dio miedo”

El exdefensor argentino Fernando Cáceres señaló en una entrevista que fue motivado económicamente para lesionar al astro brasileño, en un juego Celta vs. Barcelona de LaLiga.

Fernando Cáceres, exdefensor de la Selección Argentina y del Celta de Vigo, concedió una entrevista para el portal ‘Ídolos’, donde reveló varias historias que involucran a estrellas del fútbol mundial.

Una de sus anécdotas es con el astro brasileño Ronaldinho, cuando este jugaba en el Barcelona español y Cáceres en el Celta y en un enfrentamiento le ofrecieron dinero para lesionar al jugador.

"Estábamos jugando un Celta - Barça en Vigo. En la primera pelota que fue a agarrar Ronaldinho, le pegué de atrás. Le ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500 mil pesetas por sacarlo del campo. Él me contestó: ‘Si me agarrás’”, relató el exdefensor sobre aquel momento.

“No le fui a marcar más. Me daba miedo. Estaba enojado y cuando se ponía así era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me iba a hacer pasar vergüenza. Ni loco le fui a marcar más en todo el partido", recordó Cáceres sobre las sensaciones durante ese partido.

