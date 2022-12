Me quedo con el Abel Aguilar que daba gusto ver jugar con ese líder en la cancha y la persona que es

El exjugador y formador del Deportivo Cali Sergio ‘Checho’ Angulo, habló con Golcaracol.com a propósito del anuncio del volante bogotano y su despedida como futbolista profesional. La repentina noticia del retiro de Abel Aguilar como jugador el martes pasado, tomó por sorpresa al ‘Checho’ Angulo, entrenador de las divisiones menores del Deportivo Cali, quien lo descubrió y formó como deportista. Por ese motivo, en Golcaracol.com pudimos hablar con Sergio Angulo, quien nos comentó todo acerca de la llegada de Aguilar al Deportivo Cali en el 2000 y su proceso de formación con el cuadro ‘azucarero’. Además, destacó sus características como futbolista y el legado que le dejó al fútbol colombiano.

¿Cómo llega Abel Aguilar al Deportivo Cali?

"ÉL vino a un torneo las Américas que realiza la liga vallecaucana de fútbol y el profesor Carlos Urbano, quien era el director de las divisiones menores del Deportivo Cali en esa época (2000) me comisiona para ir a ver un jugador y ese era Abel Aguilar. Lo vi tres minutos y me bastó para decir que tenía las condiciones para estar en la cantera del Deportivo Cali".

¿Qué fue exactamente lo que le encantó de Abel Aguilar en esos tres minutos que lo observó? "Un jugador muy alto, con buen juego aéreo, más que todo defensivo. Ahí pensé que él (Abel) iba a ser un jugador importante para nosotros en el Deportivo Cali. El entrenador que más lo tuvo tanto en cantera como profesional fui yo y realmente fue impresionante. Un volante central de una gran categoría y una excelentísima persona. Abel marcaba diferencia dentro y fuera de la cancha".

Cuando llega a la cantera del Deportivo Cali, ¿qué es lo que más comienza a trabajar con él para ir puliéndolo antes de su debut como profesional? "Yo le decía que un volante central necesitaba tener más carácter. Abel era muy tranquilo, muy sereno, para ir a enfrentar al rival. No hablaba mucho en la cancha y le enfaticé mucho en eso. Después le potenciamos lo que él tenía, sus condiciones innegables. Yo le insistí mucho en los cambios de ritmo para ir a apretar al rival, porque él siempre fue un jugador de fibras lentas, pero eso lo superó con creces". Abel Aguilar: “Me quiero capacitar porque mi deseo es seguir ligado al fútbol” ¿Cómo era Abel Aguilar en la parte personal, su relación con sus compañeros? "Muy callado, introvertido, un jugador que disfrutaba del juego. Sin embargo, esas sensaciones de ser líder no las sentía y se le fueron despertando. Nosotros le trabajamos la parte metal que es importante, no solamente de psicólogo, sino que uno como formador debe estar muchas veces como un padre y amigo, y él aceptaba siempre las recomendaciones y los consejos. Luego llegó su convencimiento del talento que tenía y gracias a Dios llegó a ser el jugador que fue". ¿Le costó su proceso de adaptación a la ciudad de Cali y ese nuevo estilo de vida? "Él llega de 16 años y es difícil. Es un chico que vivió en Barranquilla y le costó, pero después se adaptó perfectamente. Sus compañeros lo aceptaron como un jugador que tenía ascendencia en el club". “La Copa América es una oportunidad para mostrar a Cali frente al mundo” ¿Recuerda alguna anécdota de Abel en cantera y si nos puede hablar de ella? "Lo único que recuerdo es que hubo una situación en un partido donde yo le dije a Abel que lo necesitaba más fuerte, más viril. Necesitaba que se hiciera sentir en la cancha. Llevaba tres, cuatro meses con nosotros y recuerdo que él me miró como si me estuviera pidiendo ayuda".

¿Quiénes fueron sus compañeros en esa cantera del Deportivo Cali? "Recuerdo que en esa cantera estaban Freddy Moreno, Anthony Tapia, Armando Carrillo, Kennedy Hurtado, Juan Guillermo Domínguez. Esa fue una buena camada del Cali la que le tocó a Aguilar".

