"Me quedo con Messi porque juega a la pelota, pero Cristiano es un animal": Diego Maradona

El legendario exfutbolista elogió este lunes a su compatriota, el astro argentino, y dijo que lo prefiere al portugués, a quien de todos modos calificó de un jugador "increíble".

"No me acuerdo la última vez que vi jugar mal a Messi", dijo Maradona, de 56 años, sobre el actual capitán de la selección argentina, que ultima en estos días los preparativos de su boda el próximo 30 de junio en Rosario, su ciudad natal.

Publicidad

En la comparación entre Messi y Ronaldo, estrellas del FC Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, Maradona expresó su preferencia por su compatriota, en una entrevista con TyCSports desde Dubai, donde reside.

"A mí me gusta mucho más Messi, pero tampoco digamos que lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo, porque no lo hace", admitió Maradona, campeón mundial en México-1986.

"Me quedo con Messi porque juega a la pelota, pero el otro es un animal, es increíble. Lo quisiera como argentino. Se parece mucho a (Gabriel) Batistuta, que tocaba la pelota y era gol", comparó al portugués con el delantero albiceleste que disputó los Mundiales de EEUU 1994, Francia 1998 y Japón-Corea del Sur 2002.

Maradona advirtió no obstante que Messi "solo, no puede ganar la Copa del Mundo. Necesita un equipo sólido", pero consideró que aunque la 'Pulga' nunca gane un Mundial sigue siendo el mejor del mundo.

Publicidad

"En la historia del fútbol vamos a recordar a Messi", afirmó y agregó que "el fútbol le ha dado muchísimo (a Messi) y él al fútbol y una Copa del Mundo para mí no cambia nada. Es una foto y nada más", dijo el ex '10'.

Maradona criticó duramente al nuevo DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli, puso en dudas sus conocimientos sobre fútbol y lo cuestionó por haberse reunido el viernes pasado con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Publicidad

"En lugar de reunirse con Macri, Sampaoli debería reunirse con (César) Menotti", ironizó Maradona en referencia al exentrenador que llevó a Argentina a consagrarse campeón por primera vez en el Mundial 1978.

Maradona sostuvo que "Sampaoli no sabe más que (su antecesor Edgardo) Bauza. Le tirás una pelota y te la devuelve con la mano. Mirá que al Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio".

"Si no nos ganaba la final en Chile, no lo conocía ni la familia", dijo Maradona en referencia a la final de la Copa América Chile-2015 cuando Sampaoli condujo a la victoria a la selección chilena que derrotó a la 'Albiceleste' de Gerardo Martino en la serie de penales (4-1), tras igualar sin goles.

Sampaoli dejó su puesto como entrenador del Sevilla con contrato por un año más, para asumir el 1 de junio como DT de la selección argentina en reemplazo de Bauza, despedido en abril.

Publicidad

Llegó con la misión de conseguir el boleto al Mundial de Rusia-2018 que Argentina aún no tiene asegurado en la clasificatoria sudamericana, donde a falta de cuatro fechas está en zona de repesca con un equipo de Oceanía.

En sus primeros dos partidos, ambos amistosos, consiguió sendas victorias ante Brasil (1-0) y Singapur (6-0).

Publicidad

Maradona, quien dirigió la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica-2010, se mostró decepcionado por Sampaoli.

"A mí Sampaoli me falseó (mintió). Estoy muy enojado con él", dijo Maradona y agregó que "me llamó cuando estaba en Croacia (adonde el ex10 asistió a los partidos de Copa Davis) y me dijo que me iban a hacer un homenaje en Sevilla" donde Maradona jugó entre 1992 y 1993, relató.

"Después vino lo de la selección y no me llamó nunca más", se lamentó.

En la larga entrevista, tuvo una mención para el brasileño Dani Alves (Juventus, Italia), quien días atrás en una entrevista, cuestionó a Maradona por su gol con la mano ante Inglaterra en México-1986, al tiempo que ponderó a Messi por los balones de oro que acumula.

Publicidad

"Dani Alves es un boludo. Es un jugador que toca tres o cuatro veces la pelota y hace ocho o más faltas. Alves está en una posición de la cancha donde no se juega al fútbol", lo denostó Maradona.