“Me río cuando dicen que la mejor liga de Suramérica es la de Colombia”: César Farías

El actual técnico de The Strongest, de Bolivia, y exseleccionador de Venezuela salió con la cruda afirmación en la antesala del partido por Copa Suramericana frente a Tolima.

Farías se refirió en tono burlesco e incluso hasta irreverente el martes pasado cuando le indagaron por el nivel del balompié suramericano, especialmente a nivel de clubes.

Vea también: Patriotas avanzó a dieciseisavos de Copa Suramericana, con estos goles

El venezolano fue directo al analizar nuestro balompié. “Se dijo que la mejor liga de Sudamérica es la del fútbol colombiano. No conocen el fútbol sudamericano para hablar. Para hablar hay tener autoridad, yo me río, me río”, indicó Farías en un cable reproducido por la agencia EFE y que ya ocupa amplios espacios en diferentes medios suramericanos.

César Farías también afirmó que tiene toda la certeza de eliminar al Tolima y de seguir en carrera en la Suramericana. El partido de ida, jugado en Ibagué, terminó con un marcador 2-1 a favor de los tolimeneses y la vuelta será este jueves (5:15 p.m.) en La Paz.