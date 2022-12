“Me siento triste y avergonzado por Trump”: Capitán de la selección de Estados Unidos

El mediocampista Michael Bradley, criticó fuertemente las restricciones migratorias que quiere imponer el presidente norteamericano y afirmó sentir vergüenza por ello.

"Estoy triste y avergonzado. Cuando Trump fue elegido presidente, pensaba que sería diferente del candidato que fue, que reemplazaría su retórica xenófoba, misógina y narcisista por un acercamiento más humilde y comedido a la hora de dirigir nuestro país", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Me equivoqué y las restricciones que ahora atañen a los musulmanes demuestran una vez más que se trata de una persona que no está en sintonía con nuestro país y que no hace lo que se necesita para hacerlo avanzar", se lamentó Bradley, quien liderará el equipo estadounidense en el amistoso de su equipo frente a Serbia de este domingo.

El decreto firmado por Trump el viernes suspende la acogida de refugiados durante al menos 120 días, y prohíbe la entrada de los nacionales de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, mientras se revisan los criterios de admisión.

Este decreto podría igualmente tener consecuencias negativas sobre la candidatura de Los Ángeles a los Juegos Olímpicos de 2024. La ciudad estadounidense compite con Budapest y París para acoger la mayor cita deportiva del planeta, cuya elección se conocerá el próximo mes de septiembre en Lima.

El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, condenó el viernes y el sábado estas restricciones migratorias, lamentando que estas nuevas medidas "ponían la diana injustamente sobre los refugiados".

Publicidad

"Los Ángeles será siempre un refugio donde los más vulnerables que huyan de la guerra, de la opresión política y religiosa se sentirán seguros y protegidos", insistió.

El comité de organización de la candidatura de Los Ángeles 2024 no respondió a las llamadas de la AFP.