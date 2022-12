"Me tomo fotos con quien quiero", Adriano ante imagen suya con narcotraficante

'El Emperador' se salió de casillas después de que un diario brasileño publicó una portada en la que él es protagonista con un reconocido traficante de drogas.

'Rogerio 157' es un narcotraficante con un amplio historial delictivo y que por sus formas de actuar es hasta temido en territorio brasileño.

Dicho personaje apareció en los últimos días junto al otrora astro Adriano y el diario 'Meia Hora' armó su primera página con el tema, algo que generó revuelo entre los aficionados al fútbol.

De inmediato, 'el Emperador', de quien especulan en Brasil que anda con malas amistades, reaccionó y explotó en las redes sociales con el siguiente mensaje:

"Dios mío... Es impresionando cómo tratan de derrumbarme. Estoy en casa, hace tiempo que no salgo de aquí. No estoy haciendo nada. Es impresionante cómo les gusta hablar de mí. No me dejan en paz. Afortunadamente, Dios ve lo que hago".

"Soy una persona pública y me tomo fotos con quien quiero. Es increíble el grado de maldad que ustedes tienen. Pero esto no va a quedar aquí, estoy cansando. Voy a procesarlos a todos. Para mí ya basta. Les perdono, pero esta vez no va a quedar impune".

