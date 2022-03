¿Mensaje directo? Arturo Vidal y el que podría ser su nuevo equipo, en su retorno a Sudamérica

Arturo Vidal, mediocentro chileno del Inter de Milan, aseguró, en un momento en el que se especula con su salida del club interista en este mismo mercado de fichajes de verano, que su deseo es jugar en el Flamengo brasileño "pronto" ya que "el capítulo en Europa se puede cerrar".

La prensa italiana apunta a que el destino del chileno está lejos de Milán y que puede salir este mismo verano. Parece que Vidal tampoco está muy contento con su papel secundario en el equipo que dirige el italiano Simone Izaghi, por lo que estaría buscando una salida, y el Flamengo gusta al jugador: "Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica. A todos los que juegan allá les gustaría estar en Flamengo", dijo.

"Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar", declaró en una entrevista con TNT Sports.

"El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo. Pelear la Libertadores es un sueño porque es como la 'Champions' en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante", añadió.

¿Qué objetivo tiene Arturo Vidal, tras su retiro del fútbol profesional?

Cuando acabe su carrera como jugador, Vidal tiene claro su objetivo, dirigir a 'La Roja': "Cuando me retire, voy a ser entrenador de la selección, si dios quiere. Lo tengo muy presente en mi cabeza".

"Antes de dirigir a la selección, obviamente, quiero dirigir un equipo. Con todo lo vivido en la selección me dan ganas para explicarles a los jugadores las motivaciones y a quién representa uno con esa camiseta, que no es a solo a 10 millones de hinchas, sino a todo un país",

El internacional chileno puso en valor su relación con el que fue su entrenador en el Juventus, el italiano Antonio Conte, y desveló que le quiso fichar para el Chelsea.

"Me llamó para estar con él cuando estaba en el Chelsea y yo en el Bayern. El 'profe' (Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto alemán) me dijo no, me mataba si me cambiaba", explicó.

Asimismo, 'King' Arturo habló de su compatriota y compañero de equipo Alexis Sánchez, que tampoco está teniendo un papel principal en el equipo 'neroazzurri', y de Gary Medel, jugador del Bolonia y ex del Sevilla.

"A Alexis lo veo bien, feliz. Es un león enjaulado: un jugador con ese talento tiene que jugar. Es difícil verlo en la banca con todo lo que ha hecho y lo que demuestra cada vez que juega. Pero son decisiones técnicas donde uno no se mete mucho".

"Gary sigue demostrando que puede jugar como central, tiene mucha calidad y es nuestro 'perro' atrás que ayuda a los más jóvenes a la hora de pensar y defender. Ellos deben aprender las cosas que él hace", sentenció.