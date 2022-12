“Messi es top; James, Pogba y Balotelli están sobrevalorados”: Antonio Cassano

El delantero italiano, quien estuvo en equipos como Real Madrid y Milan, arremetió contra varios jugadores que, según él, se creen estrellas.

Este jueves, el futbolista italiano Antonio Cassano es noticia por unas explosivas declaraciones concedidas a la publicación de su país ‘La Gazzetta dello Sport’. El delantero acepta la superioridad del argentino Lionel Messi, pero no la de jugadores como el colombiano James Rodríguez, el francés Paul Pogba o su compatriota Mario Balotelli.

"Messi es top mientras que James, Pogba y Balotelli están sobrevalorados. Pogba no vale 120 millones ni James, 80 millones. Balotelli lo está haciendo bastante bien en Francia, pero tanto él como Pogba tienen suerte de tener a un representante muy bueno como Mino Raiola", explicó para argumentar su opinión.

Cassano, quien se encuentra actualmente sin equipo, confía en retornar a la actividad en el próximo mercado de verano. "No hay nadie como yo. En dos meses voy a tener un nuevo equipo y tengo que estar físicamente preparado. Tengo unos kilos de más pero es normal porque no he jugador mucho", advirtió el delantero, quien confesó también que ha rechazado varias veces ir a Juventus, pues su equipo es Inter.

"Mi equipo del alma es el Inter. Me gustaría que Guardiola o Spalletti lo entrenaran alguna vez", dijo. Y sentenció sobre su futuro: "Sólo quiero jugar en Italia. ¿China? No gracias. Puedo jugar en el Bolonia, Udinese, Sassuolo, o Verona. En la Serie B sólo jugaría para llevar al Entella a la Serie A".