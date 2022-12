Mesut Özil: "No me sentí respetado en la selección alemana, hay mucho racismo en el país"

El mediocampista del Arsenal rompió su silencio y se refirió a las críticas que recibió luego de su foto con el presidente Turco, Recep Erdogan, que lo vio obligado a retirarse del combinado nacional.

Mesut Özil, que se retiró de la selección germana en 2018 asegurando ser víctima de críticas racistas tras tomarse una fotografía con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, opinó este jueves que había "grandes problemas" de racismo en Alemania.

Publicidad

"Hay grandes problemas (de racismo) en Alemania, mira lo que acaba de pasar en Halle", dijo en una larga entrevista concedida a la revista web The Athletic, en referencia al ataque antisemita que provocó dos muertos a principios de mes.

"Desgraciadamente, el racismo ya no es solo un problema de la extrema derecha en este país. Se ha movido al centro de la sociedad", añadió.

Ronaldinho, en Bogotá: sus primeras sonrisas, los elogios a Valderrama e Higuita y listos para jugar

Özil, 92 veces internacional con la camiseta alemana, volvió a hablar de su 'divorcio' con la 'Mannschaft', con quien ganó el Mundial-2014.

Publicidad

"Luego del tiempo de reflexión, sé que fue la buena decisión (...) Yo no digo que la gente tenga que quererme, solo mostrar respeto por lo que he hecho por Alemania", añadió.

"Luego de la foto (donde da su camiseta a Erdogan, de paso en Londres en la primavera boreal de 2018) no me sentí ni respetado ni defendido. Recibía insultos racistas, incluso de responsables políticos y de personalidades públicas, y nadie en la selección dijo '¡Eh, parad, es uno de nuestros jugadores, no podéis insultarle así!'. Todo el mundo se calló y dejó hacer", explicó.

Publicidad

"Erdogan es el actual presidente de Turquía y yo debo mostrar respeto a esta persona, sea cual sea", argumentó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

En el Arsenal hasta 2021

"Si la canciller (alemana) Angela Merkel estuviera en Londres y pidiera verme, evidentemente también lo haría. Se trata solo de mostrar respeto a la persona de más alto nivel en el país", añadió, aunque meses más tarde Erdogan fue testigo en su boda.

Poco utilizado por el entrenador del Arsenal, el español Unai Emery, desde que el vasco se hizo con las riendas del equipo, Özil aseguró que seguiría en el club "hasta verano de 2021", cuando acaba su contrato.

Publicidad

"Tengo contrato hasta verano de 2021 y seguiré hasta ahí", anunció el jugador de 31 años en la entrevista, cortando de raíz los rumores de salida en el próximo mercado invernal.

En Juventus se tienen fe con Juan Guillermo Cuadrado: se espera la renovación de su contrato

Publicidad

En este inicio de temporada, Özil solo ha participado en dos de los once partidos de los 'Gunners'.

En la larga entrevista con The Athletic, el futbolista también habló del ataque por parte de unos hombres armados con cuchillos en julio del que fue víctima junto a su mujer, Amine, y su compañero de equipo Sead Kolasinac.

"No nos pasó nada grave, y es lo más importante (pero) mi mujer quería marcharse (de Londres) inmediatamente. No se sentía segura".

"Fueron unas semanas difíciles pero nunca quise irme de Londres de manera permanente. Y ahora, también para mi esposa, todo está bien", aseguró.

Publicidad