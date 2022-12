"México ha perdido con la salida de Juan Carlos Osorio", afirmó jugador internacional mexicano

Carlos Salcedo, quien jugó con el seleccionado mexicano el Mundial Rusia 2018, reconoció el trabajo cumplido por el técnico colombiano al frente del 'Tri'. Todo elogios para Osorio.

Ya han pasado varias semanas desde que se anunció que Juan Carlos Osorio no seguiría como técnico de la Selección México.

Sin embargo, aún se escuchan y se leen ecos de lo que dejó la labor del entrenador colombiano en el equipo nacional mexicano.

De esa manera, Carlos Salcedo, defensa del registro del Eintracht Frankfurt, de Alemania, tuvo comentarios de elogio para referirse a Osorio.

"Fue el técnico que prácticamente me descubrió una posición que no era habitual para mí. Tuvo la visión para decirme que si llegaba a dominar esta posición [lateral derecho] se me podrían abrir las puertas de ir a jugar en Europa. Así pasó. Mi primer año en Europa, con la Fiorentina, los jugué por marcador por derecha. También en la selección. Solo tengo palabras de agradecimiento. Tuvo la valentía de descubrir esa posición", dijo Salcedo, en una entrevista con 'El País', de España.

"Sí, claro que México pierde ante la salida de Juan Carlos Osorio", agregó el defensor.

Carlos Salcedo eligió al adiestrador risaraldense y al argentino Matías Almeyda como los técnicos que más influyeron en su crecimiento profesional.

En la actualidad, desde Paraguay hablan de la posibilidad de que Osorio sea nuevo técnico de la selección de ese país y además, se maneja su nombre como sucesor de José Pékerman en la Selección Colombia.