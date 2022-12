“Mi balance es uno de los mejores de estos 40 últimos años”: DT de Italia

Gian Piero Ventura, quien es fuertemente criticado por no alcanzar la clasificación de los ‘azzurri’ al Mundial, destacó que su proceso con el seleccionado italiano ha sido uno de los mejores.

El seleccionador de Italia, Gian Piero Ventura, centro de las críticas tras la eliminación de su equipo en la repesca europea al Mundial, afirmó que su balance era "uno de los mejores de los 40 últimos años".

Interrogado en un avión por periodistas de "Las hienas", una emisión satírica de televisión muy seguida en Italia, Ventura declaró primero que había "ya pedido perdón a los italianos por este resultado", que priva a la ‘Squadra Azzura’ de la Copa del Mundo.

El periodista contestó entonces que hacía dos años que el equipo jugaba "muy mal".

"No, porque mi balance es uno de los mejores de estos 40 últimos años. Solo he perdido dos partidos en dos años", aseguró Ventura, cuyo futuro debe ser tratado en una reunión el miércoles por la tarde en la sede de la federación italiana.

A los mandos de Ventura, Italia perdió en realidad tres partidos en 15 meses, frente a Francia en Bari (3-1), contra España en Madrid (3-0) y frente a Suecia en la repesca en Solna (1-0), ganando nueve encuentros y cosechando cuatro empates.

Aunque, no se clasificó para el Mundial, algo que no ocurría desde 1958. "Será triste. ¿Pero qué puedo hacer? Desgraciadamente, está hecho", señaló Ventura.

Tras el partido de vuelta frente a Suecia el lunes, Ventura no presentó su dimisión, explicando que tenía que hablar primero con el presidente de la federación, Carlo Tavecchio.

"¿Dimitir? No sé. Hay una infinidad de cosas a evaluar. Vamos a vernos y a evaluar estas cosas. Todavía no he hablado con el presidente", dijo en rueda de prensa.

Según la prensa deportiva italiana, los dirigentes de la federación esperan convencer a Carlo Ancelotti, libre tras haber sido cesado por el Bayern Múnich, para tomar las riendas de la selección.