"Mi ciclo en la selección termina en Rusia, no hay más allá": Javier Mascherano

El defensa de Argentina y del Barcelona anunció que su "ciclo" con la selección terminará en el Mundial de Rusia de 2018, reveló que "quizás" analice irse del club catalán cuando termine la actual temporada y dijo que Messi es un "patrimonio de todos".

"Mi ciclo en la selección termina en Rusia, no hay más allá. Ya no tengo demasiadas cosas en mi vida como para realizar. El hecho de jugar un Mundial y poder intentar volver a estar en una final del mundo es una de las pocas cosas que me pueden quitar el sueño", dijo Mascherano, de 33 años, al canal TyC Sports.

"Pero tampoco voy a tratar de hacerlo pisando cabezas ni haciendo cosas que jamás hice en mi vida para lograrlo", añadió 'el Jefecito', quien agregó que "hubiese sido un golpe duro quedar afuera del Mundial".

También elogió a Lionel Messi, su compañero en la Albiceleste y en el Barcelona.

"Es importante que pueda jugar otro mundial. Messi es diferente al resto de los jugadores. Messi es patrimonio de todos. Es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para verlo".

Mascherano contó que tanto él como sus compañeros tienen la "ilusión" de "poder repetir una campaña como la que se hizo en el Mundial de 2014", en el que Argentina fue segunda al caer en la final por 1-0 ante Alemania en el tiempo de descuento.

"Una vez que estás ahí (en la final) el objetivo es ser campeón del mundo, pero no creo que sea deuda porque nosotros nos hemos brindado al máximo por la selección argentina. Deuda hubiese sido si no nos hubiésemos portado con profesionalismo", aseveró.

"Ser campeón del mundo es algo que obviamente no le toca a muchos futbolistas ni a muchos países. El fútbol es un juego, ganar o perder está en cinco segundos, en centímetros, en llegar a una pelota antes o después", añadió.

Respecto al seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, afirmó que es "un entrenador que intenta buscar siempre el mejor equipo para poner dentro del campo".

"Pretende un juego muy ofensivo, de arriesgar muchísimo, de ser muy valientes. Con las presiones y el contexto no fue fácil lograrlo, pero está siempre en la búsqueda de lo mejor para el equipo", explicó.

El defensa reconoció que en 2016 su nivel "no fue bueno como en los otros años", pero señaló que "ahora" se siente "mucho mejor".

"Está más que claro que en mi club juego menos porque tengo dos centrales que son de lo mejor. Trato de luchar el puesto y sobre todo de estar preparado para cuando me toca. Cuando uno tiene uno mejor adelante lo acepta y trata de revertir la situación, nada más. No soy de los que se enojan y menos con los entrenadores", señaló.

"Yo todavía tengo contrato con el club, está claro que quizás una vez que termine la temporada veré qué hacer pero todavía no he hablado con nadie. Desde el Barcelona siempre me han manifestado que están contentos conmigo, ya habrá tiempo para pensar", agregó.